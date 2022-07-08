福特汽車第2季中國銷量創疫情來新低

福特汽車 (F-US) 與競爭對手通用汽車 (GM-US) 一起公布了自新冠疫情以來中國最糟的單季銷售額，原因是中國新冠病例死灰復燃以及全球供應鏈問題持續存在。

福特表示，第 2 季銷量為 12 萬輛，較去年同期下降約 22%，是自 2020 年第 1 季銷量不足 89000 輛以來最糟的大中華區銷量，因中國的強制清零政策迫使生產陷入停滯。

福特在周四 (7 日) 晚間發布的新聞稿中表示，隨著限制的放寬，6 月銷量呈指數級成長，因為整體銷量超過 50000 輛，年成長 3%，月增長 38%。

福特中國總裁兼 CEO 陳安寧發表聲明表示：「過去幾個月疫情的捲土重來，挑戰我們克服供應鏈和物流障礙，為福特下半年的成長做好準備。」

但未來仍可能面臨挑戰。過去幾天，中國大陸的每日新冠病例數（包括無症狀病例）已再度激增至約 200 或 300 例。野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，截至周一 (4 日)，由於新冠疫情而限制當地流動的城市數量從一周前的 5 個增加了一倍多，達到 11 個。

通用汽車周三 (6 日) 公布其第 2 季在華銷量下降 35.5% 至 48 萬 4200 輛，為 2020 年第 1 季 46 萬 1700 輛以來的最低銷量。