福特發表全新F-150 Raptor R汽油版皮卡 號稱擁有700匹馬力

福特汽車 (F-US) 在增加其電動 F-150 皮卡的產量的同時，也沒有放棄提供全新、高利潤的汽油引擎版高性能車型。

福特汽車周一 (18 日) 發表 F-150 Raptor R，這是其高性能越野皮卡的最新版本，配備增壓 5.2 升 V-8 引擎，可產生 700 馬力和 640 英尺磅的扭力。起價為 10 萬 9145 美元，包括送貨到府和運費。

在被壓抑的需求和創紀錄的高價風潮中，汽車製造商一直在為其產品線增加性能版本，以提高利潤率，然後再轉向電動車；電動車雖也提供高性能，但利潤率低於汽油動力車。

最新的「R」版本看來與該公司的 F-150 Raptor 相似，但作了一些小幅設計調整，並顯著提升了性能和越野套件。相較之下，普通版 2022 F-150 Raptor 由 3.5 升 EcoBoost V-6 引擎提供動力，可產生 450 馬力和 510 英尺磅的扭力。福特表示，受 37 英寸車胎的限制，Raptor R 的最高時速只有每小時 112 英里。

自 2009 年推出第一款 Raptor 車型以來，福特幾乎主宰了高性能皮卡市場。但近年來，Stellantis (STLA-US) 的 Ram Trucks 品牌憑藉其 Ram 1500 TRX 出盡風頭，這是一款 702 馬力的皮卡，配備增壓 6.2 升 V-8 引擎和 650 英尺磅的扭力。

新款 Raptor 的性能略遜於 Ram TRX，但它提供了不同的性能。它也是福特車系中功率最高的引擎。該公司以前將該款引擎用於福特野馬 Shelby GT500。

福特性能首席工程師威德曼 (Carl Widmann) 表示，這款車是客戶「要求 Raptor 重新配置 V8 引擎的聲音和動力」的結果。自 2014 年以來，福特就沒有在 Raptor 車型中提供 V-8 引擎。

該公司表示，F-150 Raptor R 的生產將於秋季在福特位於密西根州 Dearborn 卡車工廠開始。消費者自周一起可透過福特授權經銷商開始訂車。

目前的 Raptor 皮卡起價約為 70000 美元，比基本款 F-150 高出約 40000 美元，但比起價約 77000 美元的頂級豪華版 F-150 便宜。