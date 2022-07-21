雷蒙多：美國高度仰賴外國製晶片 一旦斷供恐遭遇「嚴重且直接的衰退」

在美國參議院通過對 520 億美元晶片法案的程序性投票後，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三 (20 日) 警告，按目前對海外晶片的依賴程度來看，一旦晶片供應遭到切斷，美國將面臨經濟衰退風險。

雷蒙多說，雖然有很多電腦晶片是由英特爾 (INTC-US) 在內等公司在美國設計的，但晶片生產地點一樣也很重要。

雷蒙多以台灣為例，稱假如美國無法再取得由台灣生產的晶片，那會是一個可怕的情境，美國將陷入嚴重且直接的衰退。她說：「我們需要有一座生產基地來製造這些晶片，至少要產出足夠的晶片，否則我們會過度仰賴其他國家。」

發表上述看法之際，美國國會正就一項支持半導體生產的法案進行關鍵表決，規模 520 億美元的晶片法案有助於為有意在美國設廠的晶片業者提供補貼。

上述法案周二 (19 日) 已在參議院通過程序性投票，接下來還需經過參院與眾院全體表決，並由總統拜登 (Joe Biden) 簽署才得以正式立法。近年來，整個半導體產業大力遊說國會通過法案，英特爾並警告，在俄亥俄州的設廠計畫恐因國會拖拖拉拉而延遲落成。

雷蒙多將半導體視為支持所有創新產業所需的根本技術，以回應外界對於資金規模過於龐大的批評。

她說，美國嚴重仰賴外國製晶片，高達九成的先進晶片是向台灣購買而來的，這種情況存在國安風險。

她並表示，確保企業具有誘因擴大在美國的晶片生產，而不是被利益引誘到他國進行投資，這一點也很重要。