遭美持續調查 華為涉嫌從導彈發射井竊取敏感訊息

《路透》週四 (21 日) 報導，中國電信巨擘華為持續為美國調查目標，拜登當局正著手調查華為是否透過其設備獲取美國軍事演習和軍事基地的戰備及人員狀況等敏感資訊。

美國前總統川普 2019 年 5 月 15 日簽署行政命令，宣告為因應國家緊急狀態，禁止使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，消息人士稱，拜登上任不久，美國商務部依據該行政命令，就開始著手這項未曾報導過的調查。

一份長達 10 頁的文件顯示，美國商務部在 2021 年 4 月傳喚華為，了解華為與外國實體的商業交易、關係和數據分享政策，這些實體可以訪問或以任何身分分享華為收集的美國用戶數據。

拜登上任不久後，美國商務部因華為涉嫌從導彈發射井竊取敏感訊息而展開調查 (圖片：AFP)

拜登政府擔憂，美國配備華為設備的行動通信基地台，可能會從軍事基地和導彈發射井中獲取敏感資訊並傳輸到中國。

CSIS 技術和網路專家 Jim Lewis 指出，把接收器放在基地台上，就可以收集資訊情報，沒有情報機構會放過這樣的機會。

美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的五眼聯盟已相繼禁止或限制在其 5G 網路中使用華為的技術和產品。

如果商務部確認華為構成國家安全威脅，有可能會對其採取新一輪制裁措施，超過美國聯邦通信委員會 (FCC) 實施的現有限制。

截稿前，美國商務部表示無法確認或否認正在進行的調查，但強調，商務部將保護美國安全不受惡意資訊收集影響，這對保護美國經濟和國安至關重要。FCC 拒絕發表評論。

中國駐美大使最新聲明回應，美國政府濫用國家安全和國家權力的概念，全力打壓華為和其它中國電信公司。