〈財報〉糖尿病產品和快篩試劑熱賣 亞培調升全年財測

亞培 (Abbott Laboratories)(ABT-US) 調升年度獲利預測，雖其密西根廠關閉引發了全國嬰兒配方奶粉短缺，但其糖尿病產品和新冠病毒檢測劑需求遠遠抵消了其影響。

該公司周三 (20 日) 發布財報，第 2 季與病毒檢測劑相關的銷售額為 23 億美元，而其血糖水平追踪器 FreeStyle Libre 的銷售額約為 11 億美元，成長近 19%。

由於非緊急手術被推遲，病毒測試劑銷售使亞培和其他設備製造商在疫情免受其他醫療設備的需求下滑的影響。

由於分析師指該公司全年財測過於保守，該公司股價在周三開盤前下跌 2%。

Atlantic Equities 分析師曼沃因 (James Mainwaring) 表示，調整後的獲利預測「帶來的問題多於答案」，因為小幅調升暗示亞培對下半年的前景持謹慎態度。

亞培表示，其密西根州廠已重新開始部分生產，因為它希望減輕美國嬰兒配方奶粉的供應。過去幾個月，工廠關閉和嬰兒配方奶粉召回加劇了供應短缺，讓家長們手忙腳亂。

在召回之前，亞培和包括 Similac 在內控制 40% 的嬰兒配方奶粉市場；但自從發布召回令後，Reckitt Benckiser Group PLC 等其他公司的市占率有所上揚。

受召回和工廠關閉的影響，亞培營養部門銷售額下降 7.4%。

經調整後，亞培本季每股獲利 1.43 美元，高於分析師平均預期的 1.13 美元。

亞培表示，預計 2022 年調整後的每股獲利至少為 4.90 美元，而之前的預測為至少 4.70 美元。