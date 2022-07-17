因應iPhone量產 鴻海招工高峰提前 祭萬元人民幣搶人

iPhone 14 量產在即，鴻海 (2317-TW) 中國廠區也加大招工力道，iDPBG 事業群宣布，今年招工高峰提前，鄭州廠區每人返費獎勵本周最高衝上人民幣 1 萬元 (約新台幣 4.4 萬元)。

綜合中國媒體報導，目前鄭州 iDPBG 事業群返費已經來到全年高峰，公告更稱「錯過這周、再等一年」，而相較 6 月底時富士康鄭州廠招募見習生，當時推薦獎金為 6000 元，短短半個月大幅拉升，這也意謂著富士康已進入招工「擴大搶人」階段。

以最新返費獎勵來看，製造部門關鍵工站返費可達 9500 元至 1 萬元人民幣 (下同)；製造部門一般工站也有 9200-9700 元；非製造部門 8500-9000 元，返費模式條件為出勤 55 天且在職 90 天，除了返費獎勵外，內部推薦獎金也繼續推行。

而依照先前供應鏈消息，iPhone 14 系列零組件已在 6 月中下旬啟動備貨，依照原本時間軸來看，鴻海在 7 月拉升良率，到 8 月起才會正式進入量產爬升階段，但隨著負責 iPhone 組裝生產業務的 iDPBG 事業群宣布提前進入招工高峰，也引發外界關注，是否在良率或訂單有正向變化。

目前市場普遍認為，蘋果今年將發佈四款 iPhone 14，鴻海主要負責 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 等高階機種；而目前市場預估，iPhone 14 系列上市後的初期銷量，將高於 iPhone13 系列。