壽險業淨值下滑 公會：現行財報制度不能公允呈現正向影響

有鑑於上半年金融市場劇烈波動，近期外界持續關切 6 月底壽險業的淨值狀況及財務健全性，壽險公會今 (20) 日晚間發布聲明稿表示，今年壽險業財報淨值下滑是受利率上升的影響，現行財報制度未能公允呈現經濟實質的正向影響，但未來採用 IFRS 9 及 17 後，淨值將能合理反映。

壽險公會表示，今年以來美國等主要央行進入升息循環，通膨高漲加速 Fed 升息步調與升息預期，推升市場利率，並引發資本市場大幅修正。壽險業資產配置以金融資產為主，資金運用首重資產負債管理，資產配置以長天期固定收益資產為主，債券價格對利率敏感度甚高，今年壽險業所持有以公允價值評價的金融資產帳面金額下滑主要即反映利率走高所帶來債券評價未實現損益所致。

壽險公會強調，現行財報制度未能公允呈現利率上揚壽險業經濟實質的正向影響。

壽險公會進一步說明，當前台灣壽險業適用 IFRS 4 準則，保險負債採發單基礎 (Locked-in) 認列，並未以現時利率等因素逐期評價，依現行財務報導方式，利率上升的影響僅體現於資產面須依公允價值評價，但對保險負債並未反映此等因素，以致淨值波動劇烈。

但是，若考量壽險公司的保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，如以 IFRSs 準則以公允價值為衡量基礎，資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價的衝擊，可望由保險負債影響所抵銷，壽險業淨值將能合理反映。

因此，若未來財務報導同時採用 IFRS 9 及 17，將能充分呈現利率上揚對壽險業之影響，將能表現其經濟實質正向結果。

此外，壽險公會表示，壽險業每年保費收入及孳息再投資金額龐大，以今年上半年為例，美國長天期投資等級公司債利率上彈幅度逾 150bps，利率走高將有助於提高資產配置之收益率，新錢投資收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益並有利未來接軌 IFRS 17。

壽險公會表示，壽險業者將積極強化體質及控管風險，維持財務健全性及清償能力。受近期市場波動及現行會計準則之影響，6 月底少數壽險業者 RBC 或淨值比可能有未達法令標準，如業者未達法定標準的主要原因是來自現行財務報告資產負債未同時以公允價值衡量的影響，則業者可向主管機關充分說明升息等因素對資產與負債的影響情形，以合理反映對資本適足性是屬可控，並由主管機關整體審酌是否應請業者採取必要的因應措施，以維持壽險業良好清償能力。

壽險公會表示，在當前通膨高企、貨幣政策快速收緊、地緣政治風險突出的環境下，總體經濟及金融市場不確性仍高，因應當前局勢的挑戰，壽險業將以審慎及嚴謹態度進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理，並強化清償能力，以確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。