〈南山淨值大減〉潤泰全5元現金股利維持發放 暫不考慮降低對南山持股

潤泰全 (2915-TW) 及潤泰新 (9945-TW) 今 (20) 日在交易所發布重大訊息指出，第二季淨值數據，目前仍在結算中，暫無法有確切數字，將以變更會計政策，重新評估資產價值，此不動產重新評價改善淨值的措施，將交董事會決議。

潤泰全副總李天傑也指出，潤泰全股東會通過的配發 5 元現金股利將繼續執行，也暫不考慮降低對於南山人壽的持股，至於是否辦理現增、發行 CB 及銀行借款等籌資來提高淨值，要等財報出爐之後，一併交由董事會考量。

潤泰全及潤泰新今晚由副總李天傑、協理陳柏宇赴交易所發布重訊指出，公司受到俄烏戰爭、國際經濟劇烈波動及通膨、美國聯準會多次升息影響，潤泰全及潤泰新第一季之其他權益因認列採權益法的關聯企業的金融資產評價後，分別減少 529 億及 500 億元。

潤泰全及潤泰新針對改善淨值下滑的問題指出，如為一致反應利率變動對各項資產影響，變更會計政策將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市值之增加將提高公司淨值，改善淨值措施將提請最近期董事會決議。

潤泰全及潤泰新由於受到俄烏戰爭等因素影響，致國際經濟情勢劇烈波動暨通貨膨脹。為抑制通貨膨脹，美國聯準會 (Fed) 進行數次升息，自今年 3 月升息 1 碼後，受升息影響造成本公司第一季之其他權益因認列採權益法之關聯企業之金融資產評價後減少約 500 億元，於 5-6 月美國聯準會又接續升息 5 碼，對於金融資產可預期也會造成波動。

但因現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用 IFRS 17，尚未同時以公平市價衡量，導致市場變動，如利率上升時，債券反映利息上升致價格大幅降低，但負債面未能同時反映市場利率變動而隨之減少，致壽險業淨值遭到低估。

潤泰新透過潤成投資控股公司轉投資南山人壽，綜合持股比例為 25.11%，潤泰全則為 26.62%，因轉投資公司淨值未能同時反映資產及負債受利率變動影響，所導致之低估及下降，使公司淨值受到相同的影響，股價在今天殺到跌停。