傳淨值大減 南山人壽：財務穩健、資產體質良好

針對今 (20) 日傳出南山人壽淨值大減，及再兩年多準備上巿的議題，南山人壽強調，公司整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好。

截至 6 月底，南山人壽累積自結獲利 378 億元，資本適足率 (RBC) 之清償能力指標仍達 300% 以上。另受惠國內外利率彈升，也有助接軌國際財務報導準則 IFRS17 負債公允價值超額準備之貢獻，短期雖受金融市場波動影響以致淨值有下滑的情形，但整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。

南山人壽表示，今年以來，壽險產業受暫時性金融市場波動影響，以致淨值有下滑情形，乃因目前國內壽險業是採國際財務報導準則 9 號公報 (IFRS9)，財務報表中僅有部分資產評價受利率上揚影響，導致資產帳列價值縮水，保險負債採國際財務報導準則 4 號公報 (IFRS4) ，仍依鎖定之利率衡量，並不受市場利率上揚影響，故無法衡平表達持有資產負債的帳列價值。但是，若同時考量以國際財務報導準則 17 號公報 (IFRS17) 標準衡量保險負債，市場利率對淨值的影響大幅降低。

南山人壽強調，未來接軌國際財務報導準則 IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚對淨值的影響將能抵銷資產端因利率上揚對淨值的影響，資產與負債可望同步反映市場利率變化，降低淨值波動。

至於上巿議題，南山人壽表示，現階段的目標為致力提供民眾完善多元的保險保障，提升貼心全方位的保戶優質服務，並依計劃拓展公司業務與營運。南山人壽會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令對上市櫃公司之標準。