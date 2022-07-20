〈帝寶賓士專利戰〉消基會籲開放維修免責條款 跟進歐洲立法

德國汽車大廠賓士跨海來台提告車燈零組件廠帝寶 (6605-TW)，帝寶二審敗訴須賠償新台幣 1812 萬元，市場擔憂台灣 AM 產業恐遭受打擊。消基會今 (20) 日召開記者會呼籲，副廠零件應在合理保護專利期限之後，開放「維修免責條款」，方能兼顧汽車大廠利益，並保護消費者合理權益，目前歐洲已經有多國設立此條款。

消基會指出，若汽車大廠將原廠汽車上所有的零配件在世界各國全部申請專利權的保護，任何未經原廠同意生產相同零配件的副廠，就會構成侵害汽車原廠的專利權，久之市面上恐不會再有副廠的零件存在，若維修零件被原廠壟斷，消費者修車時只能以較高費用向原廠購買零配件與維修服務。

消基會表示，此問題在歐美各國討論已久，歐盟經過長年研究，在《歐盟設計法》內增加「維修免責條款」，把副廠在維修汽車的目的以恢復其原有外觀範圍內，生產與原廠相同的零件排除在侵犯原廠零配件之專利權效力外，有了維修免責條款，副廠就可以生產取代原廠的維修零件、維修廠可以副廠零件進行維修服務，而不用面對侵害專利權的問題。

目前國際上已有多國設有「維修權益條款」，包括德國、英國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、澳洲、波蘭、奧地利、比利時、盧森堡、拉脫維亞、匈牙利、新加坡及其他前英國殖民地等。

消基會主張，專利權是因法律而定的專有權利，只應享有其一定的權限範圍，不能造成專制，形成「霸王條款」，妨害社會的公共利益，呼籲我國也應該限制汽車原廠的專利權，或是透過「消費者保護法」增訂「維修免責」相關條款，給予副廠業者生存的空間，讓消費者購入的車輛在一定期間後有副廠零件可供選擇，以免一輩子被原廠汽車業者綁架，方是消費者的合理權益。