富基電通明登興櫃 奪海爾獨家代理權布局智能家電市場

通路代理商富基電通 (6707-TW) 將在明 (21) 日登陸興櫃掛牌交易，由宏遠證券主辦輔導推薦，公司主要從事儲存零組件、儲存周邊產品的代理買賣業務，展望未來，富基電通看好既有企業商用代理業務，加上擴大布局標專案、智能家電市場後，營運可望保持成長，近期也拿下海爾家電獨家代理權。

富基電通 2004 年成立，主要代理數據資料儲存相關產品，經營包含 Toshiba、Kioxia、LG、ADATA 等國際品牌半導體、電子零組件、電腦電子周邊設備代理銷售，近年也將業務擴展至伺服器、行動運算、商用 / 家用平面顯示器、數位多媒體、智慧家電、數位電子看板、工廠自動化控制產品等全系列產品。

富基電通除代理銷售業務外，近年也跨足標案、專案市場，陸續與協力廠商拿下多項儲存裝置領域訂單，同時富基電通也規劃持續開拓家電市場，結合既有 IT 產業通路銷售經驗，積極布局智慧家庭市場商機，近期更取得海爾家電大型液晶顯示器、洗衣機、智慧衣櫃等家電獨家代理權。

內部資源整合方面，富基電通也積極投入數位轉型，運用數位技術優化內部管理系統、創造新業務服務價值，透過導入 AVM 作業價值管理決策系統，提升企業績效管理並妥善分配公司資源。

展望未來，富基電通看好隨著 IoT、大數據、AI、5G 網路應用、邊緣運算等興起，將使 5G 產品、雲端資料中心、邊緣資料中心市場規模快速發展，預期公司營運在既有企業、商業應用基礎下，加上拓展標專案市場業務助力下，將能保持成長優勢。