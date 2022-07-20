離岸風電熱絡 上半年僑外投資金額大增2.75倍

經濟部投審會今 (20) 日公布今年上半年僑外投資統計，雖然投資件數年減 15%，達 1116 件，但金額在荷蘭海龍控股、丹麥商沃旭能源、哥本哈根基礎設施等大型離岸風電投資助攻下，大增 275.65%，達 87.84 億美元 (約新台幣 2635.37 億元)。

投審會說明，上半年僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商沃旭能源以約 871.86 億元投資沃旭東南大彰化控股、大彰化西南離岸風電等，荷蘭商 NP HAI LONG HOLDINGS B.V. 以 200.45 億元增資海龍控股，經營離岸風力發電廠，另外也核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以 105.63 億元，投資彰芳離岸風場。

投審會指出，上半年還有澳大利亞商 COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA, PTY. LTD. 以 315 億元投資好市多，從事賣場及物流中心業務，但整體來說，外商離岸風電投資仍占大宗，預期可望帶動今年度僑外投資金額再創近 15 年新高。

陸資來台投資方面，投審會上半年共核准 29 件，年增 45%，不過金額因去年比較基期高年減 36.4%，達約 1703.5 萬美元 (約新台幣 5.11 億元)，上半年核准新南向國家來台投資則有 245 件，年減 3.92%，金額則較去年增加 378.36%，達 14.2 億美元 (約新台幣 426.2 億元)。

對外投資方面，投審會上半年共核准 256 件，年增 28%，金額則年減 4.25%，達 42.15 億美元 (約新台幣 1264.63 億元)，此外，核准新南向國家投資件數則達 69 件、年增 15%，金額則年減 8%，達約 20.64 億美元 (約新台幣 619.48 億元)。

對中國大陸投資則維持件數減少、金額增加，投審會上半年共核准 191 件，件數較去年同期減少 5.91%，金額則逆勢成長 19.06%，達約 17.95 億美元 (約新台幣 538.67 億元)。