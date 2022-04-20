〈中經院經濟預測〉估全年CPI年增率達2.56% 恐創金融海嘯來最高

中華經濟研究院今 (20) 日發布我國最新經濟預測，由於俄烏戰爭推升食品、大宗原物料價格，再加上中國封城對全球供應鏈造成進一步衝擊，初估今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.56%，較去年高出 0.59 個百分點，屆時將是 2008 年以來 CPI 首度衝破 2% 通膨防線。

中經院院長張傳章表示，今年以來全球和主要國家 CPI 走勢逐月攀升，年增率預測值也自年初來逐月上修，而國內輸入物價指數攀增，輸入性通膨儼然成型，並直接影響 WPI(躉售物價指數) 年增率，今年 WPI 預估值為 10.12%，達到兩位數成長，CPI 年增率為 2.56%，也較去年高 0.59 個百分點。

張傳章進一步提到，除了疫情隔離、五缺問題引發供應鏈瓶頸外，戰爭推升食品、大宗原物料價格，而 3 月後中國重要城市封城措施，對全球供應鏈衝擊，使原本已經嚴峻的通膨問題更是雪上加霜。

不過，若戰爭無持續惡化且風調雨順，中經院預估，下半年通膨情勢應可較上半年和緩。

另外，對於匯率，中經院估，新台幣兌美元匯率今年均價約為 28.51 元，較去年平均匯率 28.02 元貶值 1.75%，儘管新台幣走貶，但在亞幣之中仍呈現相對強勢。

至於勞動市場，由於疫情防護已由群體免疫轉向有效免疫，並因就業模式多元發展，中經院預估今年失業率為 3.65%，較去年下滑 0.30 個百分點。