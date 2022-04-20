〈中經院經濟預測〉全年GDP略上修至3.96% 逐季攀升、內外皆溫

中華經濟研究院今 (20) 日發布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預估值為 3.96%，未能保 4，但較去年 12 月的預測值上修 0.29 個百分點，而各季成長率因比較基期影響，將是逐季攀升，分別為 2.94%、3.16%、4.70% 和 4.90%，成長模式呈現內外皆溫。

中經院院長張傳章表示，中經院預估今年以國內需求貢獻 3.08 個百分點，為 GDP 成長主要動能，其中，民間消費成長率 4.99%，貢獻 2.23 個百分點，固定資本形成年增率 4.37%，貢獻 1.09 個百分點，而國外淨需求續貢獻 0.88 個百分點，輸出、輸入年增率分別為 4.21%、3.82%。

張傳章提到，今年因意料外的俄烏戰爭，以及升息、疫情蔓延和通膨節節走升等不確定因素，使成長走勢更顯撲朔迷離，是否影響廠商投資意願，仍待觀察。

另一方面，IHS Markit 4 月預估今年全球商品出口年增率為 9.46%，較去年的年增率 25.72% 減緩，中經院預估，今年海關商品出口年增率約 17.25%，較去年下降 12.09 個百分點，而海關進口部分，預估成長也較去年 33.32% 減緩至 17.42%。

而展望 2023 年，中經院初估 GDP 約 3.46%，較今年差距 0.5 個百分點。