〈台幣〉連3升收29.896元 成交量能低迷

在拋匯力道支撐下，新台幣兌美元匯率今 (20) 日升破 29.9 元關卡，一度來到 29.85 元，但隨著台股漲勢收斂，外資持續賣超，匯價升幅也回吐，終場以 29.896 元作收，升值 0.6 分，為連 3 升，成交量能低迷，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.09 億美元。

新台幣匯率近來面臨 30 元大關保衛戰，央行持續緊盯、適時介入調節，今天匯價升上 29.8 字頭，最高來到 29.85 元、升值 5.2 分，為近一周高點，但隨著美元買盤湧現，新台幣升幅收斂，終場微升 0.6 分，收在 29.896 元，台北外匯市場成交金額 6.6 億美元，元太外匯市場成交值 3.49 億美元。

台股今天走勢虎頭蛇尾，早盤一度上漲超過 200 點，站上 14900 點，電子權值股成為多頭指標，可惜金融、航運族群盤中出現獲利了結賣壓，加權指數漲幅回吐，終場上漲 39 點，收在 14733 點。外資持續賣超 34.4 億元，已連 4 賣。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.06%，韓元升值 0.04%、新台幣升 0.02%，日圓則貶 0.29%，歐元貶 0.16%，人民幣貶 0.13%，新加坡幣也小幅走弱。