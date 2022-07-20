〈台幣〉股匯雙漲 升抵29.85元攀近一周高點

新台幣兌美元匯率昨天面臨 30 元大關保衛戰，不過，在央行聯手出口商進場拋匯下，匯價由貶轉升，今 (20) 日再接再厲升上 29.8 字頭，最高來到 29.85 元，升值 5.2 分，為近一周高點，台股多頭信心回籠，盤中一度勁揚逾 200 點，站上 14900 點關卡。

國際美元回落，新台幣跟隨亞幣展開反彈，盤中一舉升破 29.9 元關卡，最高衝上 29.85 元，為連續第 3 個交易日走揚。儘管央行近來狂賣美元、穩定匯價，但各機構普遍認為，外資撤出意志堅定，美元強勢不墜，新台幣本季仍有機會見到 30 元。

美股四大指數全面大漲，台股今天開高，權王台積電強漲逾 2%，重返 500 元之上，聯發科、聯電等電子權值股也獲資金點火，金融族群同步吸引買盤進駐，航運股則漲跌互見，大盤一度上漲超過 210 點，最高來到 14906 點，站穩月線。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤貶值 0.3%，人民幣貶 0.05%，新加坡幣與新台幣約升值 0.06%，日圓則在平盤附近整理。

歐洲央行 (ECB) 將於周四公布利率決議，市場現在預期升息 2 碼的機率上升為 60%，激勵歐元連日強彈，美元指數 19 日貶至兩周低點，在 106 價位徘徊。