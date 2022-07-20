谷哥AR眼鏡捲土重來 再戰公開場合測試

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (19 日) 發表部落格文章，宣布實境增強 (AR) 眼鏡雛型版將在公開場合進行測試。

該雛型版眼鏡看起來與普通眼鏡無異，將配備麥克風和相機以及透明顯示器。

該款新眼鏡尚非產品，也尚不開放大眾取得，但谷歌希望測試該眼鏡鏡片內建的 app 功能，例如實時翻譯、道路方向指引等，尤其是在繁忙的十字路口等環境中的運作狀況。

這些測試意味谷歌在 AR 開發方面有重大進展，矽谷科技界許多人相信這項技術會像智慧手機或個人電腦那樣，成為運算領域的重大轉變。AR 是將運算生成的圖像疊加在現實世界上，而虛擬現實 (VR) 則是讓觀眾完全沉浸在人造世界中，或稱「元宇宙」。

谷哥眼鏡近十年前因隱私問題而消沉，如今透過公開場合測試計畫，試圖掘土重來。

谷歌眼鏡配備前置相機，批評者擔心用戶在未經許可的情況下拍攝人物，過去就曾經有谷歌眼鏡用戶因遭旁人懷疑偷拍而被攻擊。

谷歌產品經理 Juston Payne 表示，眼鏡配有 LED 燈，當眼鏡記錄圖像數據時該燈會亮起，警示旁人，且該眼鏡不會錄製影片或拍照供用戶儲存和查看，而是用來捕捉並使用圖像數據以執行識別物體或顯示方向等功能。

谷歌表示，測試人員不會在學校、政府大樓、醫療保健場所、教堂、抗議活動或其他敏感區域佩戴眼鏡。測試將由「幾十名谷歌員工和選擇受信任的測試人員」進行，並將在美國某個地方進行。

谷哥在 5 月的開發者大會上展示其 AR 眼鏡，重點是實時翻譯語音。

谷歌正與蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等多家科技巨頭展開激烈競爭，重金開發工作，期盼突破後實現新運算平台，以期搶下首款次世代 AR 眼鏡，但目前的產品還沒有流行起來。

據報導，蘋果正準備最早明年發布一款混合現實耳機。 Meta 宣布一款先進的混合現實耳機，支持今年稍晚發布的 AR 功能。微軟的 Hololens 是目前大型科技公司市場上最先進的 AR 硬體設備。