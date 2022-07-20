通膨衝擊消費者支出 美汽車零售商第二季利潤增長恐陷入停滯

美國汽車經銷商第二季獲利可能失去成長動能，主因是汽車業因零組件短缺而難以提高產量，同時通膨飆升促使價格上漲令買家卻步。

在去年疫情期間，現金充裕的美國人偏愛私人交通工具，推動汽車銷售成長，儘管價格上揚，仍帶動 AutoNation(AN-US)、Lithia & Driveway(LAD-US)、Group 1 Automotive(GPI-US) 等汽車經銷商的獲利成長。

然而，由於通貨膨脹對整體消費者支出構成威脅，汽車價格也預估將從高點回落，汽車經銷商獲利表現恐將陷入停滯。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，新車價目前仍創下歷史新高，但隨著經濟衰退的可能性上升，下半年汽車價格恐將下跌，汽車零售商的利潤率可能將在下半年大幅滑落。

數據顯示，美國人 6 月新車負擔能力較去年同期下滑。另外，根據分析公司 Wards Intelligence 的數據，因晶片短缺和供應鏈中斷的衝擊，汽車業 6 月庫存銳減 25%，是疫情前的三分之一。

雖然汽車業普遍認為，隨著半導體供應鏈情況好轉，產業將迎向復甦，但分析師警告，考量到大環境面臨的逆風似乎正在增強，新車銷售數據可能代表更艱困的時期將到來。

RBC 資本市場分析師 Joseph Spak 說：「市場似乎愈來愈擔心經濟、通膨、升息及經濟衰退。」

儘管目前需求沒有被破壞的跡象，然而一旦經濟衰退，新車每月銷售量可能徘徊在略高於 1,200 萬輛的水準。他把全年新車銷售預估值從 1,520 萬下修為 1,470 萬輛。