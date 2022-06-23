疫情期間原物料成本翻倍 電動車頻傳漲價 恐延緩新車問世

AlixPartners 周三 (22 日) 發布報告表示，新冠肺炎疫情大流行期間，電動車原物料成本增加一倍以上，迫使通用汽車、特斯拉等大車廠與 Lucid 和 Rivian 等新創車廠大幅調漲新車價格。

截至 5 月，電動汽車的平均原物料成本總計為每輛車 8255 美元，比 2020 年 3 月每輛車成本 3381 美元的水準上漲 144%，係因鈷、鎳和鋰等原物料的價格上漲所致，而這些全是電動車電池製程至關重要的材料。

根據 AlixPartners ，電動汽車的特定成本已從過去兩年大約 2000 美元的水準上升至 4500 美元。

成本上漲不僅限於電動汽車：在此期間，傳統內燃機汽車的原料成本也翻升一倍以上，自 2020 年 3 月約莫每輛車平均 1779 美元上漲 106%，到每輛車 3662 美元水準，主因鋼鐵和鋁材漲價帶動該成本上升。

成本飆升的同時，各大車廠正積極在未來幾年推出新款電動車。AlixPartners 預測，到 2024 年，全球市場上可用的電動車款將自去年的 80 種增加至 200 多種。

因此，AlixPartners 預計，隨著各大車廠不再盡快推陳出新，轉向關注獲利率，成本越高就會讓電動車的推出相較放緩。

福特汽車財務長 John Lawler 上周表示，大宗商品成本不斷上升，已經抹去旗下野馬 Mach-E 電動車初時預期的獲利，原本 2020 年該款車問世時仍有獲利，但現在已不再有賺頭。

與此同時，各車廠也宣布調漲售價，例如通用汽車上周五宣布，其電動悍馬掀背卡車售價將調升 6250 美元，稱漲價反映零件、技術和物流成本的增加。特斯拉 (TSLA-US)、Rivian (RIVN-US)、Lucid (LCID-US) 和其他車廠先前也曾宣布旗下電動車漲價消息。