三星下半年新機8/10登場 將推新款摺疊手機

三星今 (20) 日發出邀請函，將於台灣時間 8 月 10 日晚間 9 點舉行 Galaxy Unpacked 2022，從預告影片來看，預計會推出新款摺疊手機，包括 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4 等。

不過近期手機市場雜音多，據韓媒報導，三星手機成品庫存水位高達 5000 萬支，比安全庫存量理論值、2700 萬支高出 1.5 倍，新機亮相後，能否挹注供應鏈營運也受到關注，供應鏈包括 IC 設計廠聯發科 (2454-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、散熱廠雙鴻 (3324-TW)、指紋辨識廠神盾 (6462-TW) 等。

Galaxy Unpacked 2022 邀請函以「世界由你展開」為主題，內容提到，創新並非只是超前於世的想法，而是解鎖嶄新體驗、形塑更美好生活的鑰匙。真正的創新不應止步於技術層面，而是為人們打造讓日常更加豐富、多樣化的平台，為我們敞開通往無限可能的大門。

市場預期，三星將推出的 Galaxy Z Fold 4 及 Galaxy Z Flip 4，兩款新機外型設計跟上一代相比，差異性不大，可能針對螢幕規格、相機功能進行升級，並加入紫色等新色。

其中，Galaxy Z Flip 4 有可能採用高通 S8+ Gen1 處理器，螢幕轉軸將更輕薄並減輕摺痕，電池升級至 3700mAh、 8GB 記憶體，並提供 128、256、512GB 三種容量；相機部分，則可能搭載 12MP 主相機搭配 12MP 超廣角相機。