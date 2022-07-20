ASML全年營收成長預測砍半 下修至10%

荷蘭半導體設備大廠 ASML 周三（20 日）發布財報，第 2 季淨利大增，原因是新訂單創紀錄，但 ASML 將全年營收成長率預測砍半，下修至 10%，凸顯機台快速發貨的影響。

ASML 表示，上季淨利為 14.1 億歐元（14.4 億美元），高於去年同期的 10.4 億歐元。營收為 54.3 億歐元，也遠高於一年前的 40 億歐元。ASML 的獲利不如分析師原估，但營收優於預期。

ASML 預估第 3 季銷售淨額介於 51 億至 54 億歐元，不如分析師估計的 64.8 億歐元。ASML 股價周三盤中應聲重挫 4.8%，今年來約下跌 32%。

ASML 說，利潤受成本上升影響，也受到延後認列營收影響，原因是一些系統尚未在荷蘭進行完整測試前，就發給客戶。

ASML 為加快交貨腳步，去年開始略過在自家廠區的最後測試，好讓客戶更快取得機台，但 ASML 仍需等客戶正式認可，才能認列收入。

ASML 表示，延至明年認列的快速交貨設備營收，預估將由 10 億歐元增至 28 億歐元。ASML 並說，受快速發貨計畫影響，今年營收成長預測將下調至 10% 左右，不如原估的 20%。

ASML 執行長 Peter Wennink 說：「雖然我們仍計劃今年交付數量創紀錄的系統，但供應鏈受阻更嚴重，導致客戶延後設備啟動。」本季淨新訂單金額為 84.6 億歐元，寫下歷來新高。

荷蘭外交部長 Wopke Hoekstra 上周證實，正與美國政府展開協商，以阻止 ASML 向中國銷售晶片製造設備。

不過，Wennink 今年稍早曾表示，反對禁止向中國客戶銷售深紫外光（DUV）微影設備，原因是這類晶片製造技術已是成熟技術。數據顯示，ASML 銷售到中國市場的設備，不論是中企或外商採用，占去年 ASML 總營收的比率為 14.7%。