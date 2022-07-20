普丁稱將恢復向歐洲供氣 但警告制裁將影響供應

俄羅斯總統普丁暗示表示，歐洲將恢復透過一條重要管道獲得天然氣供應，但他警告，除非解決遭制裁零組件的爭執，否則供應量將嚴格限制。

北溪天然氣管道的檢修工作將即將結束，歐洲正焦慮地等候周四 (21 日) 是否恢復天然氣供應。普丁發出迄今最為明確的信號，即莫斯科計畫重啟至少部分供氣，不會完全停供。

但是普丁說，如果被制裁的管道零組件沒有回到俄羅斯，那麼管道最快下周將只能以 20% 的產能運作，屆時現在俄境內的另一個零組件也將開始檢修。

普丁稱，經過德國大力外交斡旋後，遭制裁的渦輪機正在從加拿大返回途中。

普丁在伊朗峰會結束後指出，他希望零組件回到俄羅斯，還有所有的書面文件。如果另一個渦輪機也回來，就能夠運行更多，否則，在只有一個機組下，每天輸送量就只有 3000 萬立方公尺。

目前由於維護，通往歐洲的這條最大管道沒有輸送天然氣，而這正值歐洲大陸準備為冬季補充存儲之際。在這次維護前，管道利用率約為 40%。

由於交易員難以理解普丁的言論，天然氣價格小幅走高。從某個角度看，這避開了最壞的結果，一些分析師預計，天然氣流量不會回來，但普丁的條件說，仍增加了供應的不確定性。

Bluebay 資深策略師 Tim Ash 認為，很明顯，莫斯科出於地緣政治原因正在削減天然氣供應，他們希望製造一場危機，讓歐洲屈服，並減低對烏克蘭的支持。