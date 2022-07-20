CTA：過去三年 美進口商為中國商品支付逾320億美元關稅

拜登政府考慮取消部分中國進口關稅之際，一份新貿易報告顯示，2018 年至 2021 年這段期間，自中國進口商品的美國進口商總共支付超過 320 億美元的關稅。

美國消費技術協會 (Consumer Technology Association, CTA) 周二 (19 日) 於報告指出，這 320 億美元的關稅中，約一半是因中國生產的電腦和電子產品所支付的。

另外，美國海關及邊境保衛局 (CBP) 資料顯示，截至 7 月 13 日，根據 301 條款對中國商品課徵的關稅總額為 1454.3 億美元。

CTA 是美國消費電子展 (CES) 的主辦單位。上述報告發布之際，拜登政府仍在評估是否取消對中國的部分進口關稅，以保護國內消費者不受高通膨影響。

CTA 負責國際貿易的副總裁 Ed Brzytwa 於聲明表示，正在傷害美國企業的是關稅，而非解決與中國的貿易挑戰。隨著所有經濟部門價格走高，取消關稅將緩解猖獗且有害的通膨，降低美國人的成本。

CTA 調查顯示，2018 年中旬至 2021 年期間，受美國關稅打擊的中國科技產品進口下滑 39%，未受關稅影響的產品進口則增長 35%。

然而，CTA 指出，在受美國關稅影響的進口科技商品中，中國商品的占比從 2017 年的 32%，到去年降至 17% 左右。此外，儘管受關稅打壓，去年由中國生產的部分消費電子產品進口量仍高於 2017 年，包含數位相機、烹飪用品和吸塵器等，顯示部分企業撤出中國的動機已經減弱。