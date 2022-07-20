盼終結設計汙點 蘋果同意最高賠償395美元給蝴蝶鍵盤苦主

蘋果 (AAPL-US) 2015 年至 2019 年間銷售的 MacBook 筆電上採用蝴蝶鍵盤，但因該鍵盤太脆弱面臨集體訴訟，周一 (19 日) 晚間蘋果同意以 5000 萬美元的價格和解。

根據和解文件，蘋果同意向美國加州、紐約和佛州在內的 7 個州的顧客支付費用，因為這些顧客在蘋果商店或授權維修中心更換鍵盤零件。

律師在和解協議中表示，更換數個鍵盤的消費者，賠償金額自 300 美元到 395 美元不等，而更換一個鍵盤者賠償金額最高 125 美元，若只更換單一鍵帽，賠償金額最高 50 美元。

蘋果打算靠和解將其產品汙點就此翻篇，但並未在和解書狀中承認不當行為或有罪。該和解案仍須獲得法院核准。

蘋果的蝴蝶鍵盤本是一項創新，目的是讓筆電更加輕薄，但消費者表示，該鍵盤容易故障，甚至可能一粒灰塵就損毀鍵盤，令單一按鍵重複按下或根本無法按下。

蘋果鍵盤因高損壞率而遭消費者詬病，甚至具影響力的部落客也稱該鍵盤是蘋果史上最糟糕的產品，致使蘋果公開聲明道歉，並於 2019 年推出免費更換鍵盤的服務計畫。

符合賠償條件的筆電包括 2015 年至 2019 年間銷售的 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro。在此期間，維修過保的蝴蝶鍵盤費用可能高達 475 美元。

由於受到長期批評，蘋果 2019 年開始逐步淘汰蝴蝶鍵盤，回歸舊有的剪刀式開關設計，也成功挽救 Mac 業務。蘋果 2020 年度的 Mac 業務成長 11%，接著 2021 年度的 Mac 銷售成長 23% 至 350 億美元。

然而，上述 Mac 業務的成長可能也是疫情下的成績，因當時新冠疫情令大眾居家工作，對 PC 需求上升，且蘋果推出自家 M 系列晶片，令效能更強大，電池壽命更長。