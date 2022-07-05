特斯拉下半年面臨考驗 小摩給予賣出評級、調降目標價

在經歷了可觀的第 2 季表現之後，特斯拉 (TSLA-US) 多頭出現一些烏雲。

Wedbush Wedbush 資深股票研究分析師艾夫斯 (Dan Ives) 在給客戶的最新報告中表示，「對特斯拉和整體美股而言，房裡的大象 (顯而易見但多被忽略的事物) 是遠處烏雲密布的經濟風暴，馬斯克本人認為衰退風險迫在眉睫，這對特斯拉未來的需求意味著什麼？」「雖然 6 月的交車數字很糟，但華爾街將專注於下半年的軌跡，而且整體需求前景保持堅挺。」

這家電動車製造商周末表示，第 2 季交車數為 25 萬 4695 輛。雖然這代表約 27% 的年增率，但低於分析師估計的 25 萬 6520 輛。花旗在一份報告中，分析師麥可立 (Itay Michaeli) 將誤差歸咎於特斯拉 Model 3 和 Model Y 的交車量不足。

特斯拉業績繼續受到一系列問題拖累，從半導體短缺到中國的疫情限制。

特斯拉的第 2 季交車數顯示需求尚未開始反映消費者對經濟衰退的擔憂。事實上，如果不是因為供應鏈挑戰限制了需求，特斯拉的業績本來會更好。

但分析師普遍認為，如果需求在下半年明顯放緩，在成本高漲之下，可能會給特斯拉的獲利帶來壓力吧，並打擊股價，該股 2022 年以來已下跌 35%。

布林克曼調降對特斯拉第 2 季和全年獲利預期。維持「賣出」評級，目標價由 395 美元降至 385 美元，相當於較現價下跌 43.53%。