「北向資金」波動加劇 基本盤波瀾不驚

今年以來，「北向資金」流向與 A 股「高度合拍」，其雙向流動波幅隨著股市震盪加劇而同步擴大，一改此前連續數年的整體單邊流入趨勢。不過，「北向資金」基本盤波瀾不驚，配置型外資持股相對穩定。

上海證券報報導，據 Choice 統計，今年以來，滬深股通累計交易 122 天，其中 8 天「北向資金」單日淨買額超過人民幣（下同）百億元，25 天超過 50 億元；單日淨賣額超過百億元、50 億元的交易天數分別有 6 天和 23 天。

反觀去年全年，「北向資金」單日淨買額超過百億元、50 億元的交易天數分別為 9 天和 59 天，淨賣額超過百億元、50 億元的交易日則分別為 5 天和 18 天。

由此可知，今年來「北向資金」單日波動加劇，且大買、大賣頻率基本相當，去年全年單日大幅買入的頻率明顯高於大幅賣出。

若進一步分析「北向資金」，投資人可發現近期外資頻繁進出，主要緣於「交易型資金」流動，而作為外資「基本盤」的「配置型資金」，在面對市場波動時，倉位相對穩定，可謂波瀾不驚。

研究機構普遍認為，作為「北向資金」絕對主力，配置型外資對 A 股的投資規模將長期保持增長，只是目前增速可能暫時趨緩。交易型外資活躍，則使 A 股市場博弈更加明顯。

「北向資金」持續淨流出，A 股周二（19 日）盤中「北向資金」淨流出逾 80 億元，其中滬股通淨流出超過 48 億元，深股通淨流出逾 31 億元。

此與同時，今年第 2 季以來，相較於海外市場，A 股市場的表現強勢。基於對中國經濟和宏觀政策的信心，近期高盛、瑞信等多家外資機構重申看好 A 股。

高盛認為，5 月中國宏觀經濟數據顯示，上一波疫情衝擊已逐步減緩，疫情防控措施常態化，經濟活動逐步恢復正常。另外，政策支持應有利於本季經濟明顯復甦，較去年同期擴張 5%。