北向資金與A股走勢趨同 「聰明錢」成市場風向球

在國際股市大跌之際，近期中國 A 股走出「獨立行情」，其中一直被視為「聰明錢」的「北向資金」，是影響市場的關鍵力量之一，成為市場風向球。

數據顯示，上證綜指表現和「北向資金」進出情況的 20 天相關係數，目前約達到 0.74，接近去年 2 月創下的歷史最高紀錄，顯示近期滬指和「北向資金」同向變動的趨勢明顯。

本周以來前三個交易外資均淨賣出 A 股，滬指也連續三天走低，外資周四（23 日）恢復大額淨買入，A 股隨之走高。「北向資金」周四淨流入人民幣 120.33 億元，滬指收盤勁漲 1.62%。

在中美貨幣政策背道而馳的大背景下，中國「穩經濟」措施頻出，經濟復甦預期提振市場信心，而歐美國家的通膨和經濟衰退擔憂，持續衝擊美股等市場。

摩根士丹利華鑫基金說，繼 5 月底減徵部分乘用車購置稅、多地陸續提出購車補貼政策後，本周國務院常務會議進一步釋放汽車消費潛力，進一步升高供應鏈獲利預期。

國務院周三確定加碼汽車消費支持的政策，包括要提振中古車市場，全面取消二手車限遷政策，考慮延長電動車購置稅免徵措施，改善平行進口政策，支持停車場興建。

本月外資正邁向連續第三個月淨買入 A 股。分析師表示，獲「北向資金」青睞的多為權重股，因此其動向具指標意義。

華安證券策略首席分析師鄭小霞說：「北向資金受交易標的限制，與指數關聯程度更深，北向資金偏好的股票，也在指數中權重占比大；當前美股因貨幣緊縮帶來的壓制仍在，比較而言，A 股對於全球資本仍有吸引力，北向資金仍會積極流入，但速度將隨 A 股上漲放緩而趨緩。」