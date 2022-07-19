〈陸港盤後〉中國擬設「爛尾樓」還貸緩衝期 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（19 日）收盤漲跌互見，滬指小漲 0.04%，知情人士透露，中國政府考慮為「爛尾樓」購屋者提供還貸緩衝期，以避免「爛尾樓」房貸事件引發金融風暴。

證券時報報導，滬指周二收盤微漲 0.04% 至 3,279.43 點，深成指跌 0.3% 至 12,494.77 點，創業板指大跌 1.77% 至 2,750.87 點。

兩市成交額合計人民幣（下同）9,967 億元，「北向資金」淨流出接近百億，達到 98.59 億元。

鴻蒙概念股噴發，潤和軟件 (300339-CN) 等多股漲停；電子身份、數位貨幣、網遊等族群表現活躍；媒體、物流、汽車、化工等類股齊揚，電力、保險、風電、儲能、光電等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.89%，恒生科技指數跌 1.48%。

中國金融監管機關正在考慮為「爛尾樓」購屋者提供還貸緩衝期，以遏止房市危機蔓延。消息人士說，「爛尾樓」屋主拒繳房貸，銀行將暫時擱置司法追訴，且購屋者的信用分數不受影響。具體寬限期將因地制宜，由地方政府和銀行視建案情況決定。

這是中國政府穩定房市的一環，如今銀行被要求新增信用支持，以協助建案復工，地方政府則必須協助完成「保交樓（屋）」任務。

儘管屋主停繳房貸可能引起其他購屋者效仿，但現階段監管機關似乎仍傾向於提供還貸緩衝，為建商交屋爭取時間，並提振市場信心。

上季中國房市跌勢加劇，原因是防疫封控措施導致家庭收入受衝擊，民眾購房意願隨之降低。

目前中國面臨的風險是：房市低迷狀態持續時間愈長，就愈會形成自我強化，即使政府鬆綁防疫措施，這種狀態仍可能持續下去。

近來數十座城市出現的「爛尾樓」房貸風暴，就是最新警訊，這種現象引發人們擔憂銀行業，也向潛在購屋者發出清晰信號：建商可能無法準時交屋。