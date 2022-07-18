美國晶片法案表決在即 業界看法分歧 憂好處被英特爾占盡

路透周一（18 日）援引知情人士消息報導，有多家美國半導體公司正在考慮是否反對即將表決的晶片補貼法案，若該法案的最終措辭有可能讓英特爾等廠商獲得不合理的好處。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）透露，最快可能會在周二（19 日）對縮減版的晶片法案進行表決。該法案的目的是讓美國在與不斷崛起的中國晶片產業中更具競爭力，過去五年，中國晶片產業迅速成長，在全球晶片銷量中占比接近 10%。

因此，美國祭出包括 520 億美元的補貼與投資稅收抵免法案，促進美國晶片製造業。儘管美國兩黨皆表示支持，但共和黨人可能會投下反對票，除非民主黨放棄推動共和黨反對的一些不相關的支出計畫法案。

晶片法案雖對美國晶片產業是一項利多政策，美國半導體行業協會 （Semiconductor Industry Association）也表態樂見其成，然而該產業內部卻出現反對聲音，一些業內人士擔心，法案最終措辭可能會對英特爾等製造商提供高到不成比例的支持，而對超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US) 等其他晶片製造商則較低。

英特爾、德儀 (TXN-US)、美光 (MU-US) 等公司設計與生產自家晶片，這些公司將受惠 520 億美元的晶片法案，以及另一項名為 FABS 法案中的設備投資稅收抵免。然而，超微、高通、輝達各自設計自己的晶片，但是透過合作夥伴生產，因此無法從法案中直接受惠。

超微等公司更支持美國眾議院提出的 FABS 法案，因為其中包括製造業稅收抵免與對晶片設計的稅收抵免，使其能夠直接受惠。

目前參議院的立法並未設計稅收抵免。知情人士表示，這將引起部分美國晶片公司展開辯論，反對參議院的法案，若最終達成的措辭不包括對設計活動的稅收抵免。

一名業界反對晶片法案人士表示，根據晶片法案，英特爾可能獲得 200 億美元補助，再根據 FABS 法案，可能獲得 50 億至 100 億美元。總共 300 億美元流向競爭對手，而有些公司卻一分錢都得不到，可能給市場帶來問題。也有人指出：「法案只會讓少數幾家公司受惠。」

截稿前，輝達拒絕對此置評，超微、高通、英特爾發言人並未對此立即回應。