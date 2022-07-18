〈財報〉固定收益收入大增 高盛第2季業績超越預期

高盛 (GS-US) 周一 (18 日) 公布上季獲利和營收都超出分析師的預期，因為固定收益交易的收入比預期多出約 7 億美元。

以下是第 2 季業績數字與預期數字的比較：

●每股獲利為 7.73 美元，而 Refinitiv 的預期為 6.58 美元

●營收 118.6 億美元，高於預期的 108.6 億美元

第 2 季獲利下降 48% 至 27.9 億美元，合每股 7.73 美元，受全行業投資銀行業務收入下滑的推動。即使如此，結果仍比 Refinitiv 分析師平均估計高出 1 美元多。

營收下降 23% 至 118.6 億美元，較分析師預期的高出整整 10 億美元，原因是固定收益收入增加了 55%。

由於利率、商品和貨幣的交易活動「顯著增加」，高盛的固定收益業務產生 36.1 億美元的收入，超過了 StreetAccount 估計的 28.9 億美元。

高盛股價在周一盤前交易中上漲 4.1%。

包括摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 在內的競爭對手第 2 季諮詢收入急劇下降。但另一位華爾街競爭對手花旗集團 (C-US) 的交易收入增加了 25%，超越獲利預期。

在市場高波動時期，高盛的表現往往優於其他銀行，這可能對公司有所幫助。但它也是華爾街最大的企業顧問之一，IPO 和合併的放緩拖累了其業績。

截至上周五 (15 日) ，高盛股價今年來已下跌 23%，比 KBW 銀行指數 16% 的跌幅還要糟糕。