中國氣候基金資產達470億美元 超越美國成全球第二大

Morningstar 發布最新全球氣候基金報告指出，中國氣候基金發展雖仍處起步階段，但已在 2021 年首度超越美國，成為僅次於歐洲的第二大氣候基金市場，總資產規模達 470 億美元，年增 149%。

Morningstar 全球可持續發展研究總監 Hortense Bioy 表示，中國氣候基金市場迅速擴張，主要受惠於政府在經濟轉型議程中，對氣候變化等環境問題的高度關注。

該報告指出，全球共有 860 檔基金和 ETF 以氣候為投資主題。氣候基金的資產在 2021 年翻倍至 4080 億美元，主要因為資金流入增加及更多產品推出帶動。

全球基金投資者有越來越多的選擇來降低投資組合的氣候風險，並投資於與氣候相關的機會。其中，潔淨能源及科技 (Clean Energy/Tech) 基金繼續領先於其他氣候策略基金，截至去年年底，占此類基金資產規模的近 60%，而氣候解決方案基金則占近 30%。

此外，中國缺乏綠色債券基金，部分原因是《綠色債券支持項目目錄》於 2021 年 4 月發布之前，對合資格的綠色債券發行人的定義並不明確。該目錄提供了最新且統一的綠色經濟活動定義，被認為是相當於歐盟的分類法。

而香港註冊的氣候主題基金有兩隻，分別是南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業 ETF 及 Global X 中國潔淨能源 ETF，亦有 8 隻歐洲註冊的氣候基金於香港發售，規模最大的為貝萊德可持續能源基金。

台灣部分，共有 5 檔以氣候為主題於當地註冊的基金，包括日盛全球智能車基金、日盛全球抗暖化基金、中國信託 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券 ETF、聯邦低碳目標多重資產基金，及富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF，總資產規模合共約 1.8 億美元。