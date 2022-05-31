氣候因素打擊美國小麥產量 恐加劇全球糧食危機

在俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球小麥供應短缺，糧價飆漲之際，一些美國農民想在今年春天種植更多小麥，但氣候條件不利於這一做法。

美國是世界第四大小麥出口國，但氣候問題正打擊其產量。政府數據指出，今年春季的大雨可能阻止小麥收成，分析師也預計，乾旱和昂貴的農業投入成本，可能會限制冬季小麥產量增長。

就全球發展來看，中國和歐洲部分地區的收成前景惡化，主要生產國之一印度，目前禁止小麥出口，導致庫存收緊並加劇了全球糧食供應擔憂。聯合國警告，戰爭對糧食、石油、燃料和化肥的影響，可能會使數百萬人陷入飢荒，需要數年時間才能解決。

芝加哥期貨交易所的基準小麥價格，自 2 月戰爭開始後，已飆升 50% 至每蒲式耳 13.60 美元以上。

美國北達科他州，是主要的春小麥產地，但受雨水過多影響，一場歷史性的四月暴風雪，造成部分地區積雪下超過 3 英尺，可種植的區域大量減少。

根據美國農業部的數據，截至 5 月 22 日，美國農民僅播種了 49% 的預期春小麥播種面積，與 2014 年相近，為 1996 年以來最低。

其中，北達科他州種植者僅種植了 27% 的作物，這是 40 年來第二慢的速度。

南部冬小麥的情況也不樂觀。由於嚴重乾旱，美國冬小麥的收成潛力下降了 25% 以上，堪薩斯州的農民今年可能會放棄數千英畝的小麥。

根據美國農業部的最新估計，堪薩斯州約有 6% 的種植面積將被廢棄。但鑑於乾旱造成的破壞，堪薩斯州立大學小麥農學家 Romulo Lollato 認為放棄率會更高。

Lollat​​o 說：「如果今年有 8%、9%、10% 的種植面積被廢棄，我不會感到驚訝。」