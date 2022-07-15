美參院最快7/19表決縮減版抗中法案 涉520億美元晶片補貼

外媒週四 (14 日) 引述消息人士報導，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 正計畫最快下週二 (19 日) 開始對精簡版中國競爭法案進行表決，以促進美國晶片生產。

擬議的法案是 2021 年 6 月參議院通過的一項法案的縮減版，旨在提升美國半導體行業和提升對中國競爭力的法案，範圍至少涉及 520 億美元的晶片補貼和授權另外 2,000 億美元來促進美國的科技創新，提高美國對中國的競爭力。

舒默希望最快下週二舉行投票，開始就立法進行辯論，但他似乎必定面對共和黨的阻撓。

作為交換條件，共和黨要求民主黨必須通過處方藥和氣候法案，才會支持推動縮減版的中國競爭法案。

此外，一些民主黨議員更傾向通過完整的抗中法案，而不是精簡版的，聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍梅南德茲 (Bob Menendez) 表示，不幸的是，這會是一個至關重要的晶片法案，但不是一個對華戰略的法案。

民主黨聯邦參議員懷登 (Sen. Ron Wyden) 曾表態傾向通過整個抗中法案，而非將晶片投資的部分單獨通過，全面的中國競爭法案更符合美國國家利益。

然而，所剩時間不多了！白宮官員週三赴國會參議院呼籲兩黨議員儘速通過這項法案，為扶植美國半導體產業投入資金，並在先進科技領域與中國展開競爭。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三表示，國會必須要在 8 月 4 日休會前通過法案，特別是他們絕對要專注在晶片投資上，因為如果他們不這麼做，這些半導體公司會投資，但會到美國以外的地方去投資。

英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 和台積電 (TSM-US) 接連呼籲美國盡速通過 520 億美元的相關補助政策，以促進美國半導體製造和研發，否則可能暫停或終止在美設廠投資。