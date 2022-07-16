推特促請加快併購案審理程序 馬斯克要求法院駁回

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (15 日) 提出動議，企圖阻止法院加快推特 (TWTR-US) 併購案的審理程序。

馬斯克主張，法院應該駁回推特的無理要求，即加快腳步在 2 個月內審理併購案，這是繼推特本周提起訴訟後，馬斯克的首次公開回應。

馬斯克律師透過文件表示，關於假帳號和垃圾郵件帳號的核心爭議，是推特的價值基礎，同時也需要花費大量時間來發掘，沒有必要倉促解決這項重大考量，要求法院等到明年 2 月 13 日之後再行審判。

由於銀行為馬斯克承諾的債務融資方案將在明年 4 月到期，這代表若上述審判程序始於 2 月且未在 4 月完成，交易案仍可能破局。

推特周三 (13 日) 向德拉瓦州提起訴訟，要求法院強制馬斯克執行與推特的併購案，推特還以近來經濟低迷為由，敦促法院在 9 月中旬前開庭審理，以保護推特及股東不因馬斯克退出協議而暴露在營運傷害和市場風險之下。

馬斯克上周宣布終止與推特的 440 億美元併購交易，認為後者沒有提供必要資訊來證明公司的假帳號數據是否為真，指控推特嚴重違反合併協議內的條款，推特隨後反擊並揚言提告。

推特拒絕對馬斯克的最新動議發表評論，但董事會周五向股東表示，股東同意與否是完成這筆合併協議的關鍵步驟，呼籲股東踴躍參與特別會議，就原始的併購方案進行表決，但表決日期尚未確定。

除了需要股東批准外，推特表示，正在進行中的訴訟程序也是完成交易的重要一步。

自馬斯克反悔宣布終止併購交易以來，推特近幾周股價表現低迷。該股周五上漲 4.08%，以每股 37.74 美元作收，較原先談定的收購報價 54.20 美元還要低 30%。