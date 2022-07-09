社群平台瘋傳安倍遇刺畫面 臉書推特急忙刪除

Meta (META-US) 和推特 (TWTR-US) 週五表示，他們正努力刪除大量有關日本前首相安倍晉三遇刺的暴力影像，因為平台政策不允許發布這類有害內容。

臉書、Instagram 和推特等社群平台正瘋傳多個不同角度安倍遇刺期間的畫面，影像顯示安倍週五上午在奈良市演說時遭到一名男子襲擊，這名男子將自製手槍偽裝相機長鏡頭，混在人群中，對安倍右頸與左胸連開兩槍，安倍隨即傷重倒下。

社群平台正瘋傳多個不同角度安倍遇刺期間的畫面 (圖片：推特)

緊接著安倍被直升機緊急接往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救，但由於傷勢深及心臟，到院前已無生命跡象，最終搶救不治，享壽 67 歲。

警方在現場逮捕槍手嫌疑人，他是來自奈良縣的 41 歲男子山上徹也 (Tetsuya Yamagami) ，為前海上自衛隊員，目前山上徹也已經被移送到奈良西警察署。

警方在現場逮捕槍手嫌疑人，並移交奈良西警察署 (圖片：AFP)

臉書、Instagram 的母公司 Meta 發布聲明指出：「我們對日本前首相安倍晉三的逝世感到萬分悲痛與震驚，我們無法容忍任何暴力行為出現平台上，為了讓平台成為一個安全交流的場所，我們正在努力刪除與該事件相關的任何違規內容。」

推特指出：「公司執法團隊正努力主動刪除違反其定的影音內容，處理與槍擊有關的有害畫面，包括對圖片暴力在內的敏感畫面。」

安倍政治生涯以鷹派政策和「安倍經濟學」經濟戰略聞名，為日本有史以來連續總任期最長的首相。逝世消息傳出後，各國元首致意表達哀戚。拜登稱，他對此事件感到感到震驚、憤怒且深切悲痛，在此悲痛時刻，美日兩國站在一起。

台灣總統蔡英文表示，安倍逝世不僅是國際失去一位重要領袖，台灣也失去一位重要摯友，台灣與日本同為民主法治國家，嚴厲譴責暴力不法行為。