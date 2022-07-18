〈美股早盤〉Fed大幅升息預期消退 高盛財報亮麗 主要指數開高

隨市場對美國聯準會（Fed）大幅升息押注有所減少，衡量經濟實力晴雨表銀行股之一的高盛繳出上季亮眼成績單，延續銀行股上周態勢，美股周一（18 日）四大指數開盤走高，高盛股價漲近 6%。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或逾 1%，那斯達克綜合指數漲 130 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 1.1%。

根據上周公布數據顯示，美國長期通膨預期下滑，緩解一些人對物價壓力上升變得根深蒂固的擔憂，另外儘管貨幣政策收緊，但強勁的零售銷售數據顯示，美國經濟仍有彈性。

不過對大多數投資人來說，前景仍然令人擔憂。摩根士丹利與高盛策略師表示，由於通膨壓力仍高，經濟衰退可能性似乎越來越大，股市的上漲僅是曇花一現。

同日摩根士丹利股票策略師 Michael Wilson 在報告指出，建議投資人在股票反彈時也要保持防禦模式，在經濟以確認衰退或衰退風險消失之前別太樂觀，應維持防守態勢。

Wilson 說：「在我們看來，隨著未來幾季的獲利增速可能急劇下降，勞動力周期風險正在增加，而勞動力周其風險是我們認為判斷經濟陷入衰退的唯一重要指標。」另外他還指出，大多數投資人仍然沒有買防禦性股票，這加大了「在獲利開始減少時」防禦性股票的上漲潛力。

作為衡量經濟實力的關鍵晴雨表，銀行股第二季財報備受矚目，高盛 (GS-US) 盤前公布優於預期的財報，主因是受固定收益交易收入提振，上季營收報 118.6 億美元、經調整後每股獲利報 7.73 美元，皆優於市場預期的 108.6 億以及 6.58 美元。

另一家華爾街銀行美國銀行 (BAC-US) 也在盤前公布財報，儘管受惠利率提升帶來的好處，但公司監管事務相關額外支出增加，上季財報憂喜參半，營收報 227.9 億美元，高於市場預期的 226.7 億美元，經調整後每股獲利報 0.73 美元，略低於市場預估的 0.75 美元。

其他消息方面，拜登出訪中東行結束後，沙烏地阿拉伯並未做出增加原油供應的堅定諾，大宗商品價格普遍走強。小麥價格在經歷五天的下跌後走高、銅價也上漲。

截至台北時間周一（18 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 8.55%，至每股 58.39 美元

比特幣今日價格反彈至 2.2 萬美元上方，達到 1 個多月以來高點，加密貨幣市場過去幾周的低迷表現有望接近尾聲，以太幣也大漲 8% 以上，接近 1,500 美元水準。加密貨幣交易所 Coinbase 受此激勵，盤前股價大漲近 7%。

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.3%，至每股 155.57 美元

波音周一表示，達美航空 (DAL-US) 已訂購 100 架波音 737 Max 客機，並表示非常接近恢復交付 787 夢幻客機。波音股價受消息提振，盤前漲逾 4%。

Seagen(SGEN-US) 早盤下跌 4.26%，至每股 171.10 美元

華爾街日報（WSJ）援引知情人士消息報導，默沙東（Merck、默克）斥資 400 億美元收購 Seagen 的交易將延期，原因是要等待 Seagen 治療研究的數據評估。Seagen 盤前挫跌近 3%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 NAHB 房地產市場指數預期 66，前值 67

華爾街分析：

道明證券（TD Securities）資深全球策略師 James Rossiter 表示，本周重要大事不少，股市可能波動，其中歐洲央行（ECB）可以啟動 2011 年以來首次升息對抗通膨，升息 1 碼（25 個基點）基本上已勢在必行。另外北溪 1 號管線問題也可能引起能源市場動盪。

瑞銀全球財富管理投資官 Mark Haefele 表示，市場對經濟成長與通膨擔憂，未來幾個月股市可能會繼續波動。他指出，市場正面情緒不會持續太久，除非通膨數據能穩步下滑，讓投資人相信物價威脅正在消失。