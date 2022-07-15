〈美股早盤〉美6月零售銷售數據告捷 緩解通膨擔憂 主要指數開高

美國 6 月零售銷售數據表現優於預期，緩解市場對經濟放緩的擔憂，再加上花旗銀行財報表現出色，開盤漲近 5%，美股周五（15 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 350 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 0.2%。

美國 6 月零售額大幅攀升，月增率從修正後 - 0.1% 轉正為 1%，優於市場預期的 0.8%，表明儘管數十年的通膨居高不下，但消費者深具韌性，並擴大聯準會（Fed）本月更大幅度升息的可能性。Fed 理事華勒周四暗示，如果消費者支出不降溫，他將傾向在 7 月更大幅度升息。

同日公布的紐約聯邦準備銀行製造業指數也表現出色，報 11.10，遠優於市場預期的 - 2.00，也優於修正後前值 - 1.20。

交易員正在觀察投降式拋售（Capitulation）的跡象，他們希望這些跡象將替股市的持續復甦奠定基礎。美銀以 Michael Hartnett 為首的策略師團隊表示，由於今年下半年美國經濟面臨嚴重衰退風險，美元走強，美國股市可能會進一步下跌。

美銀策略師的報告中也稱，儘管股市與信貸市場都接近反映出經濟溫和下滑的影響，但如果第二季財報遜於預期，股市可能會出現徹底的投降式拋售。

隨通膨持續升溫促使 Fed 加大升息力道，美國在未來一年內步入經濟衰退的可能性目前接近持平。根據市場經濟學家最新的月調查顯示，在未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 47.5%，遠高於 6 月的 30%。

個股方面，花旗銀行 (C-US) 盤前公布的第二季財報打敗華爾街分析師預期，營收報 196.4 億美元、經調整後每股獲利報 2.19 美元，雙雙憂於分析師預估的 183.5 億與 1.65 美元。該股受優異財報加持，盤前股價漲逾 1%，開盤後漲勢再度拉升，上漲 4.83%，每股暫報 46.27 美元。

不過，同日公布財報的富國銀行 (WFC-US) 卻是兩樣情，該公司二季營收報 170.28 億美元，年減 16%，低於市場預估的 176.31 億美元，淨利報 31.19 億美元，年減 48%，去年同期為 60.4 億美元；稀釋後每股獲利報 0.74 美元，年減 46%，不僅低於分析師預估的 0.86，也不及去年同期的 1.38 美元。

但富國銀行執行長 Charlie Scharf 對前景仍持樂觀看法，稱公司將在不斷升息的環境下受惠，淨利息收入成長也將足以抵消非利息收入的短期壓力。雖然信貸損失將逐漸增加，但目前仍未看到惡化跡象。

富國銀行盤前股價受財報黯淡消息影響走低，但開盤後扭轉頹勢上漲 3.58%，每股暫報 40.12 美元。

截至台北時間周五（15 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Pinterest(PINS-US) 早盤上 17.77%，至每股 20.68 美元

華爾街日報（WSJ）報導，維權股東 Elliott 投資管理公司成為社群媒體公司 Pinterest 最大股東，已持有超過 9% 股份，消息傳出後帶動 Pinterest 周四盤後股價飆漲逾 20%。

貝萊德 (BLK-US) 早盤股價上漲 1.72X%，至每股 598.77 美元

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）今日盤前公布上季財報，由於全球市場動盪縮減其費用收入，散戶投資人贖回投資部位，獲利降幅超乎市場預期。貝萊德第二季（截至 6/30）經調整後獲利年減 30% 至 11.2 億美元，合每股 7.36 美元，不及分析師預估的 7.90 美元，也分別低於去年同期的 16.1 億與 10.45 美元。

聯合健康集團 (UNH-US) 早盤上漲 3.36%，至每股 519.30 美元

聯合健康集團（UnitedHealth Group）盤前公布第二季亮眼財報，營收年增 13% 至 802 億美元、經調整後每股獲利年增 13.6% 至 5.34 美元，均優於市場預期的 796.8 億與 5.2 美元。展望 2022 全年，聯合健康集團預測調整後每股獲利在 21.40 美元至 21.90 美元之間，高於之前預測的每股 21.20 美元至 21.70 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月零售銷售月增率報 1%，預期 0.8%，前值 - 0.1%

美國 6 月零售業預期月增率報 0.8%，預期 0.3%，前值 - 0.3%

美國 6 月核心零售銷售月增率報 1%，預期 0.6%，前值 0.6%

美國紐約 Fed7 月製造業指數報 11.10，預期 - 2.00，前值 - 1.20

美國密大 7 月消費者信心指數報 51.1，預期 49.9，前值 50.0

華爾街分析：

儘管美國經濟衰退預期可能暫時放慢美元上行節奏，但 Fed 相對其他國家央行更應派，再加地緣局勢動盪、全球經濟衰退風險，美元通常因此受惠。ING 分析師在一份報告中稱：「美元有可能在當前水平附近走穩，但美元下行修正空間有限，短期內風險平衡仍傾向於上行。」

歐元兌美元今年迄今為止已累計下跌逾 11%。法國外貿銀行歐洲宏觀研究主管 Dirk Schumacher 表示：「歐元疲軟強化了歐洲央行行動落後于曲線的觀念，鑑於通膨率如此之高，歐元走強將非常有助於降低通膨。」

金價創 11 個月新低，美國通膨破 9 讓 Fed 沒有回頭路。道明證券高級大宗商品策略師 Daniel Ghali 指出，如果金價跌破疫情前的水平，即每盎司 1,650-1,700 美元，可能會引發更大規模的拋售。他說：「如果金價低於疫情時期的入門水準，投降的壓力正在積聚。在平倉真空中，這些大規模部位最脆弱，這表明金價仍有進一步下行的傾向。」