美股單一股票ETF推出 可能為華爾街開啟一個新時代

華爾街 ETF 的規模已經愈來愈大，來到近 3000 種產品和 6.2 兆美元的資產。不過新時代可能已經開啟，儘管監管機構呼籲散戶不宜購買。

美國首批槓桿式單一股票 ETF 上周推出，AXS Investments 首批推出 8 檔個股的 ETF，允許投資者對特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia Corp. (NVDA-US) 和 PayPal Holdings Inc.(PYPL-US) 等單一公司進行反向或槓桿押注。

部分投資者在上周五 (15 日) 已經先取得槓桿的好處。例如，Nike(NKE-US) 周五上漲 1.4%，AXS 2X NKE Bull Daily ETF (NKEL) 的表現甚至優於預期，上漲 4.5%。由於 AXS 使用金融衍生品合約來實現槓桿，因此設計表現和實際情況之間通常會有一些小的差異。

但搶進特斯拉的投資者首日則遭到挫敗，特斯拉周五上漲 0.7%，做空的 ETF AXS Tesla Bear Daily ETF (TSLQ) 下跌 0.6%。

需要注意的是，購買 ETF 包含了向 ETF 經理支付定期費用，這是這類 ETF 除了風險較高之外，與直接購買股票較為不同的一點。

不過，Susquehanna International Group 衍生品策略共同主管 Chris Murphy 表示，對許多散戶來說，做空股票操作上較為困難，因此，這種做空 ETF，反而是一種風險較低、更容易執行的做空選擇。還值得觀察的是，這會在多大程度上影響特斯拉的空頭部位。

文件顯示，AXS 申請了 18 檔 ETF，但現在只推出了 8 檔。GraniteShares、Direxion 以及一些較小的基金公司，也在尋求將單一個股 ETF 推向市場。目前至少還有 85 檔這類 ETF 預計推出，涉及約 37 家公司。