美股重點新聞摘要2022年07月16日

拜登抵達沙國修補關係 預期 OPEC 將採取更多行動

美國總統拜登周五 (15 日) 拜訪沙烏地阿拉伯試圖修補競選，並會晤沙國實質領袖、王儲穆罕默德 · 沙爾曼 (Mohammed bin Salman)，拜登預期沙烏地未來幾周將在增加能源供給方面採取更多行動，雙方也在行動科技、維持和平等領域敲定協議。閱讀全文...

不會升息 4 碼！Fed 兩派官員紛紛表態支持升息 3 碼

繼美國 6 月通膨數據報表後，市場紛紛擔憂聯準會（Fed）將祭出 4 碼（100 個基點）大幅升息手段以平抑通膨，不過陸續有官員紛紛出來安撫市場，周五（15 日）Fed 鷹派代表布拉德（James Bullard）與鴿派代表波斯提克（Raphael Bostic）分別在不同場表態，暗示下次升息 3 碼（75 個基點）已經足夠。閱讀全文...

美國 7 月密大消費者信心回升 通膨預期下滑

美國密西根大學周五（15 日）公布的初步調查顯示，消費者信心自上月的歷史低點反彈，且消費者對長期通膨的預期也有所回落，讓市場對聯準會（Fed）激進升息的預期大幅下滑，美股盤中漲幅擴大。閱讀全文...

美國 6 月零售銷售月增 1% 優於預期 增加 Fed 大幅升息可能性

美國商務部周五（15 日）公布數據顯示，6 月零售銷售月增率升至 1%，優於市場預期的 0.8%，從修正後前值 - 0.1% 轉正，為 3 月以來最佳。這意味著儘管通膨率續刷 40 年來新高，但消費者支出仍有彈性，並提高聯準會（Fed）本月更大幅升息的可能性。閱讀全文...