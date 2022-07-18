供應緊張+美元疲軟 油價周一早盤跳漲

受美元疲軟和供應緊張的支持，油價在亞洲周一 (18 日) 盤中延續漲勢，抵消了對經濟衰退的擔憂，以及中國廣泛實施防疫封鎖再次減少燃料需求的前景。

格林威治標準時間 0648，9 月結算的布蘭特原油期貨上漲 2.54 美元或 2.5%，至每桶 103.70 美元，8 月交割的美國 WTI 原油期貨上漲 2.31 美元或 2.4%，至每桶 99.90 美元

美元周一從多年高位回落，幫助黃金到石油等大宗商品的價格普遍走強。

上周，由於擔心經濟衰退將打擊石油需求，油價見到大約 1 個月來的最大單周跌幅。本周，中國部分地區繼續進行大規模的新冠病毒檢測，引發中國對石油需求的擔憂。

然而，石油供應仍然緊張。正如預期的那樣，美國總統拜登的沙烏地阿拉伯之行，未能讓 OPEC 最大產油國做出任何增加石油供應的承諾。

拜登希望沙烏地石油生產商提高產量，以幫助抑制油價並降低通膨。

澳洲國民銀行大宗商品研究主管 Baden Moore 發布報告稱，雖然沒有立即及具體的增產承諾，但據報導，美國表示預計其供應將逐漸增加。

包括俄羅斯在內的 OPEC+，接下來於 8 月 3 日舉行的下一次會議，將受到密切關注，因為他們現有的產量協議將於 9 月到期。

本周，全球市場還關注俄羅斯恢復北溪一號管道向歐洲輸送天然氣的情況，管道預計於 7 月 21 日結束維護。政府、市場和公司擔心，由於烏克蘭的戰爭，停供的時間可能會延長。

OANDA 資深分析師 Jeffrey Halley 表示，如果俄羅斯在北溪一號維護後，不將天然氣重新供應給德國，布蘭特原油將在本周末獲得支撐。