北溪一號真「斷氣」？俄天然氣巨頭：不可抗力因素 無法保證供應

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號自 11 日起展開為期 10 天的歲修，《路透》報導，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom PJSC) 週一 (18 日) 已通知歐洲幾個天然氣買家，目前公司正遭遇不可抗力的特殊情況，無法保證天然氣供應，暗示俄羅斯正打算加強對歐洲能源的控制。

俄羅斯天然氣工業石油公司已發函通知德國公用事業企業 Uniper SE 和 RWE AG 等歐洲幾個買家，公司遭遇不可抗力的情況，無法保證天然氣供應。

RWE AG 表示，這是不合理的，公司將向俄羅斯天然氣工業石油公司尋求賠償。

受此消息影響，天然氣期貨價格上漲 6.6%，收每百萬 Btu 7.479 美元，為 6 月 13 日以來最高收盤價。國際油價尾盤價格急拉，Brent 原油期貨價格上漲近 5.1%，收每桶 106.27 美元，WTI 原油期貨價格上漲 5.1%，收每桶 102.60 美元。

天然氣管道北溪一號預計 21 日結束每年例行維修 (圖片：AFP)

Energy Aspects 天然氣、煤炭和碳負責人 Trevor Sikorski 表示，這確實像是一個訊號，表明低供應量可能會持續更長的時間，而不僅僅是北溪一號預定的維護期。

Sikorski 表示，當火災或自然災害等不可預期事件阻止履行合約時，天然氣公司通常會宣布不可抗力的理由，觸發法律條款溯及既往「至少可以說是不尋常的」，預計這些歐洲買家會對通知提出異議並尋求賠償。

Oanda 分析師 Jeffrey Halley 指出，如果北溪一號天然氣管道歲修結束後沒有恢復對德國的天然氣供應， Brent 原油期貨價格將在本週晚些時候得到支撐。

ABN-AMRO BANK 能源經濟學家 Hans van Cleef 研判，尚不清楚俄羅斯向德國的天然氣出口是否會恢復，目前歐盟正擴大對俄羅斯的制裁力道，俄天然氣巨頭此舉可能是俄羅斯將能源作為武器、採取進一步行動的前兆。