〈能源盤後〉拜登碰拳薩爾曼 原油反彈上漲 唯本周仍深跌

原油期貨價格本周深跌，但在新聞報導稱美國預期沙烏地阿拉伯不會立刻增產後，周五 (15 日) 反彈上漲。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.81 美元或 1.9%，收每桶 97.59 美元，但本周仍收低 6.9%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.06 美元或 2.1%，收每桶 101.16 美元，但本周仍收低 5.5%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 3.2132 美元，本周收高 6.8%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.4%，收每加侖 3.699 美元，本周收高 0.7%。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.3%，收每百萬 Btu 7.016 美元，本周收高 16.3%。

市場推動力

美國拜登總統周五抵達沙烏地阿拉伯港口城市吉達 (Jeddah)，與沙國薩勒曼王儲 (Mohammed bin Salman) 拳頭相碰以示友好，並參與薩勒曼王儲和沙國部長的工作會議。拜登周六預計參加海灣國家領導人峰會。

此回拜登出訪沙國的行動，被視為重整美沙兩國關係所做的努力。

路透援引一位美國官員說法報導，美當局認為沙烏地阿拉伯不會立即增產，而是具焦 8 月 3 日的石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 的會議。

因為 2018 年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在土耳其遇害，美國白宮 2021 年 2 月發布哈紹吉謀殺案的情資報告，確定沙國王儲穆罕默德是批准該行動者。拜登曾於 2020 年總統競選中誓言要用對待「賤民」的方式對待沙烏地阿拉伯。

《紐約時報》周四曾報導，柯林頓和歐巴馬任職期間的前外交官 Martin Indyk 曾表示，雖然具體數量不確定，但沙烏地阿拉伯預期會增產約 75 萬桶 / 日，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 會增產 50 萬桶 / 日，兩國合併增產 125 萬桶 / 日。

雖說外界認為，OPEC+ 成員國僅剩沙烏地阿拉伯和 UAE 擁有可明顯提高產量的閒置產能，但分析師質疑他們是否願意大幅利用這一緩衝。

RBC 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示：「我們認為，沙烏地阿拉伯或其他中東產油國增加的供應量都是漸進式增加，且數據遠低於昨日《紐約時報》報導的 125 萬桶 / 日，以保持閒置產能稍微能減緩衝擊的能力。」

Croft 表示，任何增產可能都僅限 OPEC + 當前協議框架內的規模，該協議將持續到 12 月，「且須一直向未能達到生產目標的國家追討產量補償，尤其是奈及利亞和安哥拉，這兩國合併產量較其配額不足 93 萬桶 / 日。」

對經濟衰退的擔憂加劇原油價格回落，WTI 原油和 Brent 原油本周跌破每桶 100 美元關卡，周四 WTI 甚至一度吐回俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來所有漲幅。