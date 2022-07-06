亞馬遜入股Grubhub 為其Prime會員提供食品外送服務

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (6 日) 同意收購 Grubhub 的股份，作為交易的一部分，亞馬遜將為其 Prime 會員提供一年的食品配送服務。

這家歐洲食品巨頭表示，此次合作使亞馬遜可以選擇收購 Just Eat Takeaway.com 的美國子公司 Grubhub 2% 的股份。亞馬遜將能夠根據某些績效因素將總持股比率增加到 15%。

該交易的消息導致外送平台的股票走低。Uber (UBER-US) 股票在盤前交易中下跌超過 3%，DoorDash (DASH-US) 暴跌多達 8%。

亞馬遜正在增加其 Prime 會員福利，該公司擁有 2 億多名會員，並且已經享有一些與食品相關的福利，例如 Whole Foods 的雜貨折扣。Prime 會員現在可以不必支付某些 Grubhub 訂單的運費，並免費獲得 Grubhub 會員計畫的其他好處。

亞馬遜 Prime 副總裁甘尼 (Jamil Ghani) 發表聲明表示：「Prime 會員的價值隨著這項優惠而繼續增加。」

總部位於荷蘭的 JustEat 正在探索出售 Grubhub，因為投資人面臨改善其業務的壓力。Just Eat 股價今年來下跌超過 60%。

亞馬遜之前曾嘗試向 Prime 會員提供外送餐點福利。去年 9 月，它宣布與歐洲快遞公司 Deliveroo 合作，讓英國和愛爾蘭的 Prime 會員可以使用 Deliveroo Plus 一年。亞馬遜於 2019 年入股 Deliveroo。