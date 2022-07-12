Prime Day今開跑！分析師：對亞馬遜股價助益不大

亞馬遜 (AMZN-US) 年度盛事 Prime Day 周二 (12 日) 開跑，雖然投資者和購物者皆摩拳擦掌，但分析師認為，這項促銷活動恐不會對股價產生太大影響。

回溯 5 年，儘管熱度不及假日購物季，Prime Day 活動仍讓亞馬遜在美國谷歌 (GOOGL-US) 上成為熱搜，然而股價卻一直未能獲得立竿見影成效。

自 2015 年以來，Prime 會員日活動期間，亞馬遜股價平均上漲 0.3%。根據道瓊市場數據，在那些期間，該股平均絕對波動 (即上漲或下跌) 為 1.4%。

Prime Day 是提供給 Prime 訂閱戶為期 2 天的優惠銷售活動，今年訂在 7 月 12 日至 13 日，熱門促銷商品通常包括消費電子 (如電視和 Alexa 設備)，以及家用和廚房用具。該活動通常在 6 月或 7 月舉行，但在 2020 年新冠疫情大流行期間，亞馬遜將該活動推遲至 10 月舉行。

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 警告，今年 Prime Day 「舉行的時間比過去幾年更不吉利」，他因此將該股目標價自 185 美元下調至 172 美元，但仍維持買進評級。

「在我們看來，亞馬遜確實因數位轉型處於有利地位而大大受益，但經濟似乎正在衰退，監管阻力持續存在，股市動盪且地緣政治局面令人膽怯。」White 寫道。

然而，Prime Day 究竟會有什麼影響，需要分析師猜測推敲，因為亞馬遜通常不會提供詳細、可比較的數據點。過往亞馬遜提供的都是非具體數據的模糊感嘆詞。

例如，亞馬遜去年稱 2021 年的 Prime Day 活動是第三方賣家「有史以來最大的 2 日活動」，但亞馬遜 2021 年也說過類似用語。

投資者可能必須等待該公司第三季財報，才能嘗試評估 Prime Day 的表現。以含 Prime Day 活動 (2015 年起) 的財報來看，亞馬遜平均上漲 0.6%，且在財報後的交易日，絕對漲幅為 6.2%。

回溯 2015 年，所有季度財報發布後，平均漲幅為 0.5%，或者絕對值 5.6%。不含 Prime Day，亞馬遜平均漲幅為 0.9%，且絕對漲幅 5.4%。

當然，影響亞馬遜股價的關鍵不會只有 Prime 會員日，多家媒體報導，亞馬遜正計畫為 Prime 會員推出一場秋季大活動。