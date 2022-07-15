傳亞馬遜大砍自有商品銷售數量 討論完全撤出業務可能性

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，因產品銷售表現不佳，亞馬遜 (AMZN-US) 已開始大幅減少自有品牌商品的銷售數量，甚至討論是否完全撤出自有品牌項目，以緩解監管壓力。

截至 2020 年，亞馬遜自有品牌業務涉及 45 個不同品牌、24.3 萬種商品，這種電商平台身兼賣家的身份長期存在爭議，且近年來備受國會和監管當局批評，因為在和其他第三方賣家競爭的過程中，亞馬遜的自有品牌可能具有不公平優勢。

知情人士表示，面對接踵而來的反壟斷審查，亞馬遜高階主管過去一年認真考慮完全退出自有品牌業務，但高層也決定必要時才會採取行動，且可能將這項決定作為他們面臨監管機構威脅或訴訟時的讓步條件。

此外，知情人士透露，削減自有品牌商品規模有一部分和商品銷售表現不佳有關。

知情人士說，過去 6 個月當中，亞馬遜領導層要求自有品牌團隊削減商品清單，高管們也考慮將亞馬遜在美國的自有品牌商品種類刪除一半以上。

亞馬遜自有品牌業務始於 2009 年，剛開始以消費電子產品為主，陸續逐漸擴大至各產品類別，如今涵蓋範圍相當廣泛，從維生素、咖啡到家具樣樣都有，旗下品牌包含 Amazon Basics、Goodthreads 和 Solimo。

去年卸下執行長職務的貝佐斯 (Jeff Bezos) 是亞馬遜自有品牌業務的長期擁護者。據 WSJ 報導，他幾年前曾為自有品牌團隊設立一項目標，即銷售額在 2022 年達到整體銷售額的 10%，為了達成這項目標，該團隊立即新增上千種商品，盼促進銷售，最終導致庫存過剩且被迫降價。

在前消費者業務執行長克拉克 (Dave Clark) 的領導下，亞馬遜的自有品牌團隊對品牌下的所有商品進行獲利能力評估，並淘汰銷量不足以達到獲利門檻的商品。

知情人士表示，亞馬遜當前策略是生產能快速銷售的自有品牌商品，例如可放在全國倉庫以便快速交貨的手機充電線，而非少量販售的產品。