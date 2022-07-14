亞馬遜：今年Prime Day活動史上最大 賣出3億多件商品

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (14 日) 宣布，購物者在今年的 Prime Day 促銷活動中購買超過 3 億件商品，高於 2021 年的約 2.5 億件，成為亞馬遜史上最大的 Prime Day 活動。

該公司沒有透露為期 2 天活動的總銷售額，宣稱全球 Prime 會員在折扣盛會期間每分鐘購買超過 10 萬件商品。美國最暢銷的類別是消費電子產品、家居用品和亞馬遜品牌設備。

該活動於周二 (12 日) 和周三 (13 日) 舉行，正值消費者錢包因通膨飆升而受到擠壓。根據追踪 Prime 會員日消費情況的 Numerator 數據，今年購物者似乎更傾向於購買生活必需品，而不是大吃大喝；Frito-Lay 零食包等產品登上了最暢銷的商品之列。

Numerator 數據顯示，根據對 21306 戶家庭的 Prime 會員日購買情況的調查，大約 58% 的訂單是針對單價 20 美元以下的商品。

即使如此，價格上漲的前景似乎並沒有削弱消費者對 Prime Day 和 Best Buy (BBY-US) 和 Target (TGT-US) 等競爭零售商其他折扣活動的熱情。在亞馬遜的 Prime Day 活動期間，美國的線上零售總額超過 119 億美元。根據 Adob​​e Analytics 的數據，這比去年活動期間整體電子商務交易高出 8.5%。

亞馬遜還呼籲使用其直播服務 Amazon Live。該公司表示，Prime Day 直播的觀看次數超過 1 億次，但沒有透露與去年的比較結果。亞馬遜表示，今年活有成千上萬的用戶收看了直播。