銅、貴金屬全面下挫 國內回收業者營運壓力增

美元近期突破 20 年高點、美債殖利率持續攀升，導致黃金、貴金屬價格持續下挫，加上通膨導致終端需求放緩，銅等基本金屬也走跌，現階段多數金屬皆已跌落至 2020 年低點，隨著金屬價格走弱，國內資源回收廠佳龍 (9955-TW)、金益鼎 (8390-TW)、綠電 (8440-TW) 等業者短期恐面臨營運壓力。

黃金期貨已連續第二個交易日收黑，落在逾 9 個月低點，白銀跌到 2020 年夏季以來新低，白金、鈀金也全面下挫，華爾街分析師認為，貴金屬正受到美元、美債打壓，若美國周三公布的消費者物價指數 (CPI) 超越、符合市場預期，貴金屬就會面臨更多壓力。

另外，銅多頭將軍美銀 (BofA) 上周也下調銅價預測，認為歐洲經歷天然氣短缺的現況下，銅價有可能跌至每噸 4500 美元，倫敦金屬交易所銅價 12 日下跌 3% 收至每噸 7354 美元，創 2020 年 11 月以來低點，其他基本金屬也都挫跌。

貴金屬持續下挫國內回收廠佳龍營運也受到影響，6 月、第二季營收都寫下新低水準，第二季營運恐怕仍難脫虧損表現。佳龍貴金屬銷售約達 9 成以上，受黃金、白金價格影響相對較明顯。

金益鼎也難逃貴金屬、一般金屬的跌勢，公司指出，營運多少受金屬下跌影響，且目前有一定庫存水位若急跌可能會受波及。金益鼎貴金屬回收營收比重約 5 成，銅等一般金屬回收約占 4 成，而廢棄物處理服務營收約占 1 成。

國內最大的家電回收廠綠電在金屬下跌之際，下半年營運恐面臨壓力，公司表示，回收端的回收價格也已反應金屬原物料價格下滑而降價。

另一方面，鋅價也自每噸 4500 美元高價跌落至 3019 美元，不過跌勢與其他金屬相比相對較小，國內主要鋅處理廠鋼聯 (6581-TW) 第二季繳出亮眼成績，第二季營收 8.37 億元，季增 89.5%、年增 76.3%，創下單季新高紀錄。