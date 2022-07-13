〈貴金屬盤後〉美元強勢 金價連二黑 銀銅鉑鈀全趴倒

受強勢美元影響，黃金期貨周二 (12 日) 連續第二個交易日收黑收，落在逾 9 個月低點，白銀跌到 2020 年夏季以來新低，銅和白金、鈀金也全面下挫。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 6.90 美元或 0.4%，報每盎司 1724.80 美元，是 2021 年 9 月 29 日以來最低，盤中低至每盎司 1721.60 美元。

周二金融市場壟罩在規避風險的氛圍中，美股小跌，美元兌歐元一度觸及平價，10 年期美債殖利率低於 3%。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，貴金屬受到打壓，如果美國周三公布的消費者物價指數 (CPI) 超越、或只要符合市場預期，貴金屬就會感受到更多痛苦。

黃金在 3 月漲到 2000 美元的高點之後，遭強勢美元打擊而一路回落。目前 ICE 美元指數 (DXY) 高處於 20 年高點，加上美國公債殖利率近期再度攀高，都不利黃金。

美元升值，代表以海外投資人買進美元計價的黃金，成本將更高。美債殖利率攀升，則使持有黃金等不孳息資產的機會成本增加。

DailyFX 策略師 Chris Vecchio 認為，40 年來最糟的通膨環境，對金價一點幫助也沒有，他預測金價將在未來幾個月跌破 1700 美元。

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