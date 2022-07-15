華爾街避險基金：投資人不應對抗強勢美元 短期難放空

美元週四 (14 日) 持續強勢，曾一度升至 109，隨後漲勢收斂。市場預期，美元將持續走強，投資人不應試圖對抗強勢美元。

墨爾本避險基金 K2 Asset Management 研究部門主管 George Boubouras 表示，現在還不是對抗美元走強的合適時機，發達市場衰退風險仍未減緩，短期內不應做空美元。

除了這家避險基金以外，美國銀行和花旗銀行也都預期美元強勢仍將持續。美國銀行策略師 Adarsh Sinha 在一份報告中表示，可以預估的最早轉捩點是在今年的第四季，在那之前，仍然會是美元走強的路徑。

包括 Jamie Fahy 在內的花旗策略師也在報告中表示，在美聯準會 (Fed) 轉向鴿派立場或者全球經濟成長放緩預期觸底之前，美元仍將是貨幣之王。

根據商品期貨和交易委員會 (CFTC) 的數據，對於美元指數，投資人仍然看漲，目前看漲押注約為 160 億美元。

Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 曾表示，在接下來的幾個月內，美元指數預期落在 100 至 105 的強勢區間，大幅下跌的機會不高，因為其他國家央行不像 Fed 那樣鷹派。

美元通常會在經濟衰退逼近時走強，然而高盛認為，目前美元已被高估約 18%，並援引歷史數據表示，一旦經濟真的陷入衰退，美元動向可能更難以預測。

對於在海外開展業務的美國企業而言，美元走強會導致匯損，因而侵蝕獲利，並將顯現在未來財報數據上。FactSet 的數據顯示，標普 500 指數成分股公司有高達 41% 的收入來自美國以外的地區。