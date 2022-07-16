〈紐約匯市〉投資人獲利了結 美元回落 本周仍強勢收紅

在評估聯準會 (Fed) 升息路徑之際，投資人趁著強勁漲勢，在美元攀抵 20 年高位時獲利了結，美元指數周五 (15 日) 回落，但本周仍收紅逾 0.9%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.52%，報 107.98，本周漲 0.91%。對於通膨飆漲將使 Fed 更快、更大幅度升息的預期，本周推動美元走高。

經濟數據方面，美國周五公布最新零售銷售和密大消費者信心指數均優預期，意外強勁的經濟數據，一度使美元短暫上漲，隨後震盪走低。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說，零售銷售比預期還要好一些，但這可能是通膨所導致。他並表示，在美元歷經長期且強勁的漲勢後，投資人正趕在周末前平倉。

其他數據顯示，密大消費者調查的美國通膨預期在 7 月回落，6 月工業生產指數則進一步下滑。

屢創多年新高的美國通膨率，本周加劇市場對於 Fed 在本月升息 4 碼的擔憂，但隨著 Fed 官員接連表態支持升息 3 碼，對 Fed 加大升息力道的擔憂情緒也隨之降溫。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周五警告，Fed 不應採取過度激烈行動，這可能破壞總體經濟當中依然強勁的趨勢，像是企業招聘。

歐元兌美元自 20 年低點回升，上漲 0.67% 至 1.0084 美元，周線貶近 1%。本周表現低迷的歐元，有望在下周迎來兩大催化劑，分別是歐洲央行 (ECB) 政策動向和北溪一號 (Nord Stream 1) 管線重啟進展。

市場預期，歐洲央行將於下周四 (21 日) 會議宣布升息 1 碼，這是 ECB 自將 2011 年來首度升息，另一項關鍵在於，由俄國輸往德國的北溪一號天然氣管線是否會如原先預期在 7 月 21 日重新開放，歐洲各國政府擔憂，俄國可能為了限制對歐洲的天然氣供應而延長期限。

澳幣兌美元升 0.64% 至 0.6789 美元，對全球經濟增長的擔憂，前一日拖累澳幣貶至兩年低位。日前探 24 年新低的日元也略微回升，兌美元匯率升 0.38% 至 138.44 日元兌 1 美元。

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